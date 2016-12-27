代码库部分
PFE_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
已发布:
已更新:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) 预览
PFE.mq5 (8.97 KB) 预览
PFE_HTF.mq5 (12.28 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
在输入参数中带有时段选择选项的 PFE 指标:

在输入参数中带有时段选择选项的 PFE 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期数 (时段)

本指标需要 PFE.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. PFE_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16028

