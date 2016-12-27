请观看如何免费下载自动交易
因此发布一个链接 -
让其他人评价
在输入参数中带有时段选择选项的 PFE 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
本指标需要 PFE.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. PFE_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16028
i-CAi_Digit_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAi_Digit 指标。DSSBressertSign
基于 DSSBressert 指标算法的信号指标。
Exp_i-CAiChannel_System_Digit
基于 i-CAiChannel_System_Digit 指标信号的突破交易系统。Normalized_Volume_Oscillator
本指标是根据使用规范化的交易量这一思路来开发的。