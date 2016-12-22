und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
DSSBressertSign - Indikator für den MetaTrader 5
- 914
Ein Semaphore-Signalindikator basierend auf dem Algorithmus des DSSBressert Indikators.
Abb.1. Der DSSBressertSign Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16021
