Indikatoren

DSSBressertSign - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
914
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
Ein Semaphore-Signalindikator basierend auf dem Algorithmus des DSSBressert Indikators.

Abb.1. Der DSSBressertSign Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16021

