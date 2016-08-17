ZZ Color Retracement basado en el indicador Simple ZigZag. Como complemento a la funcionalidad del indicador básico, Color Retracemnt analiza la longitud de los movimientos de onda, destcando en color azul los impulsos largos, y en rojo los más cortos: los correctivos. Las ondas de tamaño medio se destacan en color gris.

La automatización de muchas construcciones, incluyendo algunas tan simples como la construcción de canales, la determinación de la tendencia (higher highs / lower lows) o, por último, el uso de cuadrículas de Fibonacci, requiere destacar un "movimiento puro", es decir, el paso del precio de un mínimo local hasta un máximo local y de un máximo local hasta a un mínimo local. El indicador de zigzag resuelve perfectamente la tarea de búsqueda de tales movimientos, así como de los máximos y mínimos locales.