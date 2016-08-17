Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ZZ Color Retracement - indicador para MetaTrader 5
ZZ Color Retracement basado en el indicador Simple ZigZag. Como complemento a la funcionalidad del indicador básico, Color Retracemnt analiza la longitud de los movimientos de onda, destcando en color azul los impulsos largos, y en rojo los más cortos: los correctivos. Las ondas de tamaño medio se destacan en color gris.
La automatización de muchas construcciones, incluyendo algunas tan simples como la construcción de canales, la determinación de la tendencia (higher highs / lower lows) o, por último, el uso de cuadrículas de Fibonacci, requiere destacar un "movimiento puro", es decir, el paso del precio de un mínimo local hasta un máximo local y de un máximo local hasta a un mínimo local. El indicador de zigzag resuelve perfectamente la tarea de búsqueda de tales movimientos, así como de los máximos y mínimos locales.
Ya he propuesto antes un sencillo algoritmo de búsqueda de máximos y mínimos locales, implementado en el indicador Simple ZigZag. La principal diferencia del indicador Simple ZigZag con el análogo estándar es su algoritmo, bastante más sencillo y rápido, así como el ajuste de su único parámetro: la profundidad de la corrección típica.
El indicador ZZ Color Retracement desarrolla la idea de la automatización de construcciones analíticas en base a ZigZag. En particular, el indicador presentado muestra los movimientos de impulso significativos, que colorea de azul. Los movimientos correctivos breves se destacan en rojo, los segmentos de flat de tamaño medio se colorean en gris neutro.
Para configurar el indicador, se usan los siguientes parámetros:
- Typical retracement size — tamaño típico de la corrección: el parámetro que queda al indicador en herencia del "progenitor" — Simple ZigZag.
- Moves averaging period — número de movimientos del zigzag usados para calcular el "movimiento medio" móvil.
- Percentage difference — relación umbral del último movimiento del zigzag con respecto a la pasada media, si el valor es superior a 1 + parámetro — el movimiento se considerará de impulso, 1 - parámetro — el movimiento se considerará correctivo, si está en la mitad ([1 - parámetro, 1 + parámetro]) — el movimiento se considerará de flat.
Después de enseñarle al indicador zigzag a destacar las pasadas de impulso, el próximo paso será usar las cuadrículas de Fibonacci.
