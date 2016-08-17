Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DSSBressertSign - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2025
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador de sinal semáforo com base no algoritmo do indicador DSSBressert.
Fig.1. Indicador DSSBressertSign
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16021
PFE
Oscilador com uso de algoritmo de cálculo semelhante ao AMA de Kaufman.ZZ Color Retracement
O ZZ Color Retracement é baseado no indicador Simple ZigZag. В дополнение к функционалу базового индикатора, Color Retracemnt analisa o comprimento dos movimentos de ondas, destacando em azul os movimentos de impulso mais longos, e, em vermelho, os mais curtos.
i-CAi_Digit_HTF
Indicador i-CAi_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.PFE_HTF
Indicador PFE com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.