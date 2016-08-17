CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DSSBressertSign - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2025
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador de sinal semáforo com base no algoritmo do indicador DSSBressert.

Fig.1. Indicador DSSBressertSign

Fig.1. Indicador DSSBressertSign

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16021

PFE PFE

Oscilador com uso de algoritmo de cálculo semelhante ao AMA de Kaufman.

ZZ Color Retracement ZZ Color Retracement

O ZZ Color Retracement é baseado no indicador Simple ZigZag. В дополнение к функционалу базового индикатора, Color Retracemnt analisa o comprimento dos movimentos de ondas, destacando em azul os movimentos de impulso mais longos, e, em vermelho, os mais curtos.

i-CAi_Digit_HTF i-CAi_Digit_HTF

Indicador i-CAi_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

PFE_HTF PFE_HTF

Indicador PFE com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.