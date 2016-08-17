O ZZ Color Retracement é baseado no indicador Simple ZigZag. В дополнение к функционалу базового индикатора, Color Retracemnt analisa o comprimento dos movimentos de ondas, destacando em azul os movimentos de impulso mais longos, e, em vermelho, os mais curtos.

Oscilador com uso de algoritmo de cálculo semelhante ao AMA de Kaufman.

Indicador i-CAi_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Indicador PFE com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.