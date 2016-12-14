無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DSSBressertSign - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 968
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
説明： DSSBressert指標アルゴリズムに基づくセマフォシグナル指標
図1 DSSBressertSign指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16021
PFE
カウフマンのAMAに類似したアルゴリズムを用いた計算によるオシレータZZ Color Retracement
Simple ZigZag指標に基づいたZZ Color RetracementColor Retracemntは、元になった指標の機能に加えて、波動の長さを分析し、長いインパルスの動きを青、短いものを赤で強調表示します。
i-CAi_Digit_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-CAi_Digit指標PFE_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つPFE指標