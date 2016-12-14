コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DSSBressertSign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
968
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
説明： DSSBressert指標アルゴリズムに基づくセマフォシグナル指標


図1　DSSBressertSign指標

図1　DSSBressertSign指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16021

PFE PFE

カウフマンのAMAに類似したアルゴリズムを用いた計算によるオシレータ

ZZ Color Retracement ZZ Color Retracement

Simple ZigZag指標に基づいたZZ Color RetracementColor Retracemntは、元になった指標の機能に加えて、波動の長さを分析し、長いインパルスの動きを青、短いものを赤で強調表示します。

i-CAi_Digit_HTF i-CAi_Digit_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む i-CAi_Digit指標

PFE_HTF PFE_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つPFE指標