Осциллятор с использованием в расчёте алгоритма, аналогичного AMA Кауфмана.

Индикатор i-CAi_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ZZ Color Retracement построен на основе индикатора Simple ZigZag. В дополнение к функционалу базового индикатора, Color Retracemnt анализирует длину волновых движений, выделяя синим цветом более длинные импульсные, а красным более короткие - коррекционные.