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DSSBressertSign - индикатор для MetaTrader 5
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Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора DSSBressert.
Рис.1. Индикатор DSSBressertSign
PFE
Осциллятор с использованием в расчёте алгоритма, аналогичного AMA Кауфмана.Exp_i-CAi_StDev
Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAi_StDev.
i-CAi_Digit_HTF
Индикатор i-CAi_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ZZ Color Retracement
ZZ Color Retracement построен на основе индикатора Simple ZigZag. В дополнение к функционалу базового индикатора, Color Retracemnt анализирует длину волновых движений, выделяя синим цветом более длинные импульсные, а красным более короткие - коррекционные.