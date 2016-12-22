Der ZZ Color Retracement basierend auf dem Simple ZigZag Indikator. Zusätzlich zur Funktionalität des Basis-Indikators analysiert der Color Retracement die Länge der Wellenbewegungen und hebt lange Impuls-Bewegungen in blau und kurze Retracements in rot hervor. Mittelgroße Wellen werden in grau hervorgehoben.

Die Automatisierung vieler grafischen Zeichnungen, einschließlich ganz einfacher, wie das Zeichnen von Kanälen, die Erkennung von Trends (higher highs / lower lows) und schließlich die Verwendung von Fibonacci-Gittern benötigt das Definieren der puren Bewegung, d.h. den Preis vom lokalen Minimum bis zum lokalen Maximum und vom lokalen Maximum bis zum lokalen Minimum. Der ZigZag Indikator ist der effektivste in der Suche nach solchen Bewegungen sowie nach lokalen Hochs und Tiefs.