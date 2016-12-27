请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ZZ 颜色折回是基于简单之字转向指标的。除了基础指标之外，颜色折回分析了波段变化的长度，把长期的波动用蓝色标记二短期的折回用红色标记。中等大小的波段用灰色标记。
许多图形构建的自动化，包括简单的类似通道，趋势（更高的高点/更低的低点），或者斐波那契网格，需要定义“精选的移动”，也就是价格从局部最低点到局部最高点以及从局部最高点到局部最低点。之字转向指标在搜索这样的变化时是最高效的，对于寻找局部高点和低点也是同样。
我已经提出了一个简单的算法来搜索局部的高点和低点，并且在简单的之字转向指标中实现。简单之字转向指标与传统的相比，它的算法更加简单快速，而且只有一个参数 — 典型修正深度。
ZZ 颜色折回是来自于根据之字转向自动分析的想法而开发的，特别之处是，该指标能够侦测剧烈波动并使用蓝色把它们标识出来，短期的修正性波动使用红色显示，而平盘区域使用中性灰色画出。
下面的输入参数是用于调整指标的:
- Typical retracement size(典型折回大小) — 继承于父指标 — 简单之字转向指标。
- Moves averaging period(移动平均周期数) — 用于计算“平均波动”的之字转向数量。
- Percentage difference(差距百分率) — 最近的之字转向波动与平均波动的比例阈值。如果比例超过了 1 + 参数, 变化就被认为是搏动，如果小于1 - 参数, 变化就被认为是修正; 如果在中间 ([1 - 参数, 1 + 参数]), 变化就认为在平盘中。
现在，我们已经使得之字转向可以侦测搏动，我们的下一步是使用斐波那契网格。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16019
i-CAiChannel_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 i-CAiChannel 指标。Exp_i-CAi_StDev
基于 i-CAi_StDev 指标信号的交易系统。
PFE
使用了与 Kaufmann 的 AMA 类似算法计算所得的振荡指标。DSSBressertSign
基于 DSSBressert 指标算法的信号指标。