ZZ 颜色折回是基于简单之字转向指标的。除了基础指标之外，颜色折回分析了波段变化的长度，把长期的波动用蓝色标记二短期的折回用红色标记。中等大小的波段用灰色标记。

许多图形构建的自动化，包括简单的类似通道，趋势（更高的高点/更低的低点），或者斐波那契网格，需要定义“精选的移动”，也就是价格从局部最低点到局部最高点以及从局部最高点到局部最低点。之字转向指标在搜索这样的变化时是最高效的，对于寻找局部高点和低点也是同样。