O ZZ Color Retracement é baseado no indicador Simple ZigZag. Além da funcionalidade do indicador básico, o Color Retracemnt analisa o comprimento dos movimentos de ondas destacando em azul os pulsos mais longos, e, em vermelho, os mais curtos. As ondas médias são destacadas em cinza.

A automatização de muitas compilações, incluindo as mais simples como a determinação de tendências (higher highs / lower lows) ou, finalmente, o uso de redes Fibonacci, exige a isolação do "movimento puro", isto é, a passagem de preço, do local mínimo para o local máximo e do local máximo para o local mínimo. O indicador ZigZag resolve a tarefa de procurar por tais movimentos, bem como a tarefa de busca dos máximos e mínimos locais.