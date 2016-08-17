Participe de nossa página de fãs
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ZZ Color Retracement - indicador para MetaTrader 5
- 2413
-
O ZZ Color Retracement é baseado no indicador Simple ZigZag. Além da funcionalidade do indicador básico, o Color Retracemnt analisa o comprimento dos movimentos de ondas destacando em azul os pulsos mais longos, e, em vermelho, os mais curtos. As ondas médias são destacadas em cinza.
A automatização de muitas compilações, incluindo as mais simples como a determinação de tendências (higher highs / lower lows) ou, finalmente, o uso de redes Fibonacci, exige a isolação do "movimento puro", isto é, a passagem de preço, do local mínimo para o local máximo e do local máximo para o local mínimo. O indicador ZigZag resolve a tarefa de procurar por tais movimentos, bem como a tarefa de busca dos máximos e mínimos locais.
Anteriormente, propus o algoritmo simples de busca de máximos e mínimos locais implementado no indicador Simple ZigZag. A principal diferença entre o indicador Simple ZigZag e o ZigZag "bastão" (regular) consiste num algoritmo muito mais simples e rápido, bem como na configuração usando um único parâmetro, isto é, a profundidade da correção típica.
O indicador ZZ Color Retracement está baseado na automatização de compilações automatizadas do ZigZag. Em particular, o indicador destaca em azul os movimento de impulso significativos. Os movimentos corretivos curtos são destacados em vermelho, as áreas planas (flat) de tamanho médio são pintadas em cinza neutro.
Para configurar o indicador, são usados os seguintes parâmetros:
- Typical retracement size — tamanho típico da correção — parâmetro fornecido ao indicador por herança do "pai" — Simple ZigZag.
- Moves averaging period — número de movimentos zig-zag usados para calcular a média móvel do "movimento médio".
- Percentage difference — relação limite do último movimento do zig-zag para a média móvel da passagem média, se a proporção for superior a 1 + parâmetro — o movimento considera-se como de impulso, se for inferior a 1 - o parâmetro — o movimento nsidera-se como movimento de correção, se for no meio ([1 - parâmetro, 1 + parâmetro]) — o movimento considera-se plana (flat).
Após ensinar ao indicador zig-zag destacar as passagens de impulso, o próximo passo será a aplicação da grelha de Fibonacci.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16019
