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Индикаторы

ZZ Color Retracement - индикатор для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
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ZZ Color Retracement построен на основе индикатора Simple ZigZag. В дополнение к функционалу базового индикатора, Color Retracemnt анализирует длину волновых движений, выделяя синим цветом более длинные импульсные, а красным более короткие — коррекционные. Волны среднего размера выделяются серым цветом.

Автоматизация многих построений, в том числе даже таких простых, как построение каналов, определение трендов (higher highs / lower lows) или, наконец, использование сеток Фибоначчи, требует выделения "чистого движения", то есть прохода цены от локального минимума до локального максимума и от локального максимума к локальному минимуму. Задачу поиска таких движений, а также локальных максимумов и минимумов отлично решает индикатор Зигзаг.

Ранее мной был предложен простой алгоритм поиска локальных максимумов и минимумов, реализованный в индикаторе Simple ZigZag. Основным отличием индикатора Simple ZigZag от штатного аналога является существенно более простой и быстрый алгоритм, а также настройка единственным параметром — глубиной типичной коррекции.

Индикатор ZZ Color Retracement является развитием идеи автоматизации аналитических построений на базе зигзага. В частности, представленный индикатор выделяет значительные импульсные движения, которые окрашивает в синий цвет. Короткие коррекционные движения выделены красным, флетовые участки среднего размера окрашиваются в нейтральный серый цвет.

Для настройки индикатора используются следующие параметры:

  • Typical retracement size — типичный размер коррекции — параметр, доставшийся индикатору в наследство от "родителя" — Simple ZigZag.
  • Moves averaging period — количество движений зигзага, используемых для вычисления скользящего "среднего движения".
  • Percentage difference — пороговое отношение последнего движения зигзага к скользящему среднему проходу, если отношение больше 1 + параметр — движение считается импульсным, если меньше чем 1 - параметр — движение считается коррекционным, если посередине ([1 - параметр, 1 + параметр]) — движение считается флетовым.

Indicator ZZ Color Retracement uses three parameters.

После того, как мы научили индикатор зигзаг выделять импульсные проходы, следующим шагом будет являться применение сетки Фибоначчи.

ZZ Color retracement could differentiate impulse moves and retracements

i-CAi_Digit_HTF i-CAi_Digit_HTF

Индикатор i-CAi_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

DSSBressertSign DSSBressertSign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора DSSBressert.

PFE_HTF PFE_HTF

Индикатор PFE с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_i-CAiChannel_System_Digit Exp_i-CAiChannel_System_Digit

Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAiChannel_System_Digit.