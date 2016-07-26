ZZ Color Retracement построен на основе индикатора Simple ZigZag. В дополнение к функционалу базового индикатора, Color Retracemnt анализирует длину волновых движений, выделяя синим цветом более длинные импульсные, а красным более короткие — коррекционные. Волны среднего размера выделяются серым цветом.

Автоматизация многих построений, в том числе даже таких простых, как построение каналов, определение трендов (higher highs / lower lows) или, наконец, использование сеток Фибоначчи, требует выделения "чистого движения", то есть прохода цены от локального минимума до локального максимума и от локального максимума к локальному минимуму. Задачу поиска таких движений, а также локальных максимумов и минимумов отлично решает индикатор Зигзаг.