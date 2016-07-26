Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZZ Color Retracement - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3300
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
ZZ Color Retracement построен на основе индикатора Simple ZigZag. В дополнение к функционалу базового индикатора, Color Retracemnt анализирует длину волновых движений, выделяя синим цветом более длинные импульсные, а красным более короткие — коррекционные. Волны среднего размера выделяются серым цветом.
Автоматизация многих построений, в том числе даже таких простых, как построение каналов, определение трендов (higher highs / lower lows) или, наконец, использование сеток Фибоначчи, требует выделения "чистого движения", то есть прохода цены от локального минимума до локального максимума и от локального максимума к локальному минимуму. Задачу поиска таких движений, а также локальных максимумов и минимумов отлично решает индикатор Зигзаг.
Ранее мной был предложен простой алгоритм поиска локальных максимумов и минимумов, реализованный в индикаторе Simple ZigZag. Основным отличием индикатора Simple ZigZag от штатного аналога является существенно более простой и быстрый алгоритм, а также настройка единственным параметром — глубиной типичной коррекции.
Индикатор ZZ Color Retracement является развитием идеи автоматизации аналитических построений на базе зигзага. В частности, представленный индикатор выделяет значительные импульсные движения, которые окрашивает в синий цвет. Короткие коррекционные движения выделены красным, флетовые участки среднего размера окрашиваются в нейтральный серый цвет.
Для настройки индикатора используются следующие параметры:
- Typical retracement size — типичный размер коррекции — параметр, доставшийся индикатору в наследство от "родителя" — Simple ZigZag.
- Moves averaging period — количество движений зигзага, используемых для вычисления скользящего "среднего движения".
- Percentage difference — пороговое отношение последнего движения зигзага к скользящему среднему проходу, если отношение больше 1 + параметр — движение считается импульсным, если меньше чем 1 - параметр — движение считается коррекционным, если посередине ([1 - параметр, 1 + параметр]) — движение считается флетовым.
После того, как мы научили индикатор зигзаг выделять импульсные проходы, следующим шагом будет являться применение сетки Фибоначчи.
Индикатор i-CAi_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.DSSBressertSign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием алгоритма индикатора DSSBressert.
Индикатор PFE с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_i-CAiChannel_System_Digit
Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAiChannel_System_Digit.