i-CAiChannel_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
819
(16)
i-CAiChannel.mq5 (9.95 KB) ver
i-CAiChannel_HTF.mq5 (11.82 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Indicador i-CAiChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador i-CAiChannel.mq5.

Fig. 1. Indicador i-CAiChannel_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16016

