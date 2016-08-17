Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
i-CAiChannel_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 819
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador i-CAiChannel con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador i-CAiChannel.mq5.
Fig. 1. Indicador i-CAiChannel_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16016
Sistema comercial construido con las señales del indicador i-CAi_StDev.i-CAiChannel_System_Digit
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal i-CAiChannel.
ZZ Color Retracement basado en el indicador Simple ZigZag. Como complemento a la funcionalidad del indicador básico, Color Retracemnt analiza la longitud de los movimientos de onda, destcando en color azul los impulsos largos, y en rojo los más cortos: los correctivos.PFE
Oscilador que usa para el cálculo un algoritmo análogo a AMA Kaufman.