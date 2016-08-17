Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_i-CAi_StDev - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema comercial construido con las señales del indicador i-CAi_StDev. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece un punto de color del indicador. La señal de salida de la operación se forma si la dirección del cambio del indicador es contraria a la posición abierta.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador i-CAi_StDev.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en EURUSD H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16015
