i-CAiChannel_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador i-CAiChannel com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador i-CAiChannel.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador i-CAiChannel_HTF
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador i-CAi_StDev.i-CAiChannel_System_Digit
Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal i-CAiChannel.
O ZZ Color Retracement é baseado no indicador Simple ZigZag. В дополнение к функционалу базового индикатора, Color Retracemnt analisa o comprimento dos movimentos de ondas, destacando em azul os movimentos de impulso mais longos, e, em vermelho, os mais curtos.PFE
Oscilador com uso de algoritmo de cálculo semelhante ao AMA de Kaufman.