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i-CAiChannel_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор i-CAiChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора i-CAiChannel.mq5.
Рис.1. Индикатор i-CAiChannel_HTF
i-CAiChannel_System_Digit
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала i-CAiChannel.Simple ZZ Consolidation Zones
Продолжаем экспериментировать с индикатором Simple ZigZag. Небольшая модернизация позволяет индикатору находить и отмечать цветными прямоугольниками зоны ценовой консолидации.
Exp_i-CAi_StDev
Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAi_StDev.PFE
Осциллятор с использованием в расчёте алгоритма, аналогичного AMA Кауфмана.