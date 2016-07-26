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Индикаторы

i-CAiChannel_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1728
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор i-CAiChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора i-CAiChannel.mq5.

Рис.1. Индикатор i-CAiChannel_HTF

Рис.1. Индикатор i-CAiChannel_HTF

i-CAiChannel_System_Digit i-CAiChannel_System_Digit

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала i-CAiChannel.

Simple ZZ Consolidation Zones Simple ZZ Consolidation Zones

Продолжаем экспериментировать с индикатором Simple ZigZag. Небольшая модернизация позволяет индикатору находить и отмечать цветными прямоугольниками зоны ценовой консолидации.

Exp_i-CAi_StDev Exp_i-CAi_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора i-CAi_StDev.

PFE PFE

Осциллятор с использованием в расчёте алгоритма, аналогичного AMA Кауфмана.