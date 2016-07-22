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i-CAiChannel - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Alexander Piechotta
Индикатор конверты с использованием алгоритма индикатора i-CAi.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор i-CAiChannel
Индикатор i-CAi с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.SMI_Correct_HTF
Индикатор SMI_Correct с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Продолжаем экспериментировать с индикатором Simple ZigZag. Небольшая модернизация позволяет индикатору находить и отмечать цветными прямоугольниками зоны ценовой консолидации.i-CAiChannel_System_Digit
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала i-CAiChannel.