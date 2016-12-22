Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem unter Verwendung des i-CAiChannel Kanals.

Der ZZ Color Retracement basierend auf dem Simple ZigZag Indikator. Zusätzlich zur Funktionalität des Basis-Indikators analysiert der Color Retracement die Länge der Wellenbewegungen und hebt lange Impuls-Bewegungen in blau und kurze Retracements in rot hervor.

Ein Oszillator, der einen ähnlichen Algorithmus wie Kaufmann's AMA für die Berechnung verwendet.