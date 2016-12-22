und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
i-CAiChannel_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- 727
Der i-CAiChannel mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die Datei i-CAiChannel.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Abb.1. Der i-CAiChannel_HTF Indikator
