Donchian 通道 - MetaTrader 5脚本

Aleksey Lebedev
实际作者:

Richard Dawood Donchyan

Donchian 通道是通过获取之前 N 周期的最高(最大最高) 和最低(最小最低) 价格来构建。

该品种的开多仓信号是在当前最大价格增加且高于通道最大值, 以及开空头信号是当前柱线降低且低于通道最小值。

Donchian 通道是观察市场价格波动的有用指标。如果价格稳定, Donchian 通道将会相对紧凑。如果价格流动较大, 则 Donchian 通道将会变宽。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1601

