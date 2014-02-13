请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
实际作者:
Richard Dawood Donchyan
Donchian 通道是通过获取之前 N 周期的最高(最大最高) 和最低(最小最低) 价格来构建。
该品种的开多仓信号是在当前最大价格增加且高于通道最大值, 以及开空头信号是当前柱线降低且低于通道最小值。
Donchian 通道是观察市场价格波动的有用指标。如果价格稳定, Donchian 通道将会相对紧凑。如果价格流动较大, 则 Donchian 通道将会变宽。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1601
最窄范围信号 EA
该 EA 基于突破由最窄范围信号指标定义的范围。处理挂单PairsTrade_Light
该指标用于货币对之间交易。它是 "ind_2_linep1.mq5" 指标的简化变种
平均交易量 (交易量预测)
该指标在单独窗口中不光显示交易量, 而且有它们的历史数值的均线。交易量的均值可以用来绘制当时以及随后数日的交易量的预测值。AscTrend Expert Advisor
以 ASCTrend 指标为主要信号的交易策略, 用 NRTR 指标过滤, 并/或通过 TrendStrength 指标。