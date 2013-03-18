Ставь лайки и следи за новостями
Donchian Channel - индикатор для MetaTrader 5
7030
Реальный автор:
Ричард Давуд Дончян
Канал Дончяна строится взятием самой высокой (максимума из High) и самой низкой (минимума из Low) цены за предыдущие N периодов.
Инструмент покупается (открываются длинные позиции), когда текущий максимум его цены превышает максимальное значение канала и продаётся (открываются короткие позиции), когда текущий минимум опускается ниже минимального значения канала.
Donchian channel - полезный индикатор для наблюдения за волатильностью рыночных цен. Если цена стабильна, то Donchian channel будет относительно узким. Если цена сильно колеблется - то Donchian channel будет шире.
QQECloud - индикатор количественно-качественной оценки, основаный на довольно сложных вычислениях сглаженных индикаторов RSI.
Эмулятор функций для работы с объектами. Возможность увидеть объекты после тестирования на графике.