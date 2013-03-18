CodeBaseРазделы
Индикаторы

Donchian Channel - индикатор для MetaTrader 5

Aleksey Lebedev | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Ричард Давуд Дончян

Канал Дончяна строится взятием самой высокой (максимума из High) и самой низкой (минимума из Low) цены за предыдущие N периодов.

Инструмент покупается (открываются длинные позиции), когда текущий максимум его цены превышает максимальное значение канала и продаётся (открываются короткие позиции), когда текущий минимум опускается ниже минимального значения канала.

Donchian channel - полезный индикатор для наблюдения за волатильностью рыночных цен. Если цена стабильна, то Donchian channel будет относительно узким. Если цена сильно колеблется - то Donchian channel будет шире.


