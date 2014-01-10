请观看如何免费下载自动交易
TradeBreakOut 指标显示实际价格距离突破附近支撑或阻力水平的距离, 它们是使用局部的最高最低值确定的.
当绿色线达到零点并且向上移动, 说明是局部最大值的牛势突破. 当红色线达到零点并且向下移动, 是熊势突破局部最小值的信号. 距离零点水平越远, 突破的可能性就越小.
图1 TradeBreakOut 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1600
