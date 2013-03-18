CodeBaseРазделы
Индикаторы

TradeBreakOut - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реальный автор:

Andriy Moraru

Индикатор TradeBreakOut выявляет расстояние от актуальной цены (Цены закрытия или Максимальной/Минимальной) до пробоя недавно установленных уровней поддержки или сопротивления, которые были определены с помощью локальных максимумов и минимумов.

Когда зеленая линия достигает нулевой отметки, двигаясь снизу вверх, это говорит о бычьем пробое локального максимума. Когда красная линия достигает нуля, двигаясь сверху вниз, это сигнализирует о медвежьем пробое локального минимума. Чем больше расстояние от нулевого уровня, тем меньше вероятность пробоя. 

Рис.1 Индикатор TradeBreakOut

