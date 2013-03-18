Ставь лайки и следи за новостями
TradeBreakOut - индикатор для MetaTrader 5
Andriy Moraru
Индикатор TradeBreakOut выявляет расстояние от актуальной цены (Цены закрытия или Максимальной/Минимальной) до пробоя недавно установленных уровней поддержки или сопротивления, которые были определены с помощью локальных максимумов и минимумов.
Когда зеленая линия достигает нулевой отметки, двигаясь снизу вверх, это говорит о бычьем пробое локального максимума. Когда красная линия достигает нуля, двигаясь сверху вниз, это сигнализирует о медвежьем пробое локального минимума. Чем больше расстояние от нулевого уровня, тем меньше вероятность пробоя.
Рис.1 Индикатор TradeBreakOut
