und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
TradeBreakOut - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1068
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Andriy Moraru
Der TradeBreakOut Indikator verdeutlicht die Strecke vom aktuellen Preis (Schluss oder Maximum/Minimumpreis) bis zum Ausbruch aus kürzlich gesetzten Unterstützungs- und Widerstandslevels, welche durch lokale Maxima und Minima definiert werden.
Wenn die grüne Linie den Nullpunkt auf dem Weg nach oben erreicht, spricht das für einen bullischen Ausbruch des lokalen Maximums. Wenn die rote Linie den Nullpunkt auf dem Weg nach unten erreicht, signalisiert das einen bearischen Ausbruch unter das lokale Minimum. Je größer der Abstand von der Nulllinie ist, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch.
Abb.1 Der TradeBreakOut Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1600
QQECloud ist ein Indikator für quantitative und qualitative Evaluierung basierend auf den ziemlich komplexen Berechnungen der geglätteten RSI-Indikatoren.Narrowest Range Signal Expert
Expert Advisor für Ausbruch aus der Range die durch die Signale des Narrowest Range Signal Indikators definiert wird. Handling von Stop Orders
Donchian channel ist ein technischer Indikator der von Richard Davoud Donchian entwickelt wurde.Mittlere Volumina (Volumen Vorhersage)
Der Indikator zeigt in einem getrennten Fenster nicht nur die Volumina, sondern deren Mittelwert der Historie. Der Mittelwert der Volumina wird zum Zeichnen der Vorhersage des Volumens für den aktuellen und die folgenden Tage verwendet