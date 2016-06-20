Der echte Autor:

Andriy Moraru

Der TradeBreakOut Indikator verdeutlicht die Strecke vom aktuellen Preis (Schluss oder Maximum/Minimumpreis) bis zum Ausbruch aus kürzlich gesetzten Unterstützungs- und Widerstandslevels, welche durch lokale Maxima und Minima definiert werden.

Wenn die grüne Linie den Nullpunkt auf dem Weg nach oben erreicht, spricht das für einen bullischen Ausbruch des lokalen Maximums. Wenn die rote Linie den Nullpunkt auf dem Weg nach unten erreicht, signalisiert das einen bearischen Ausbruch unter das lokale Minimum. Je größer der Abstand von der Nulllinie ist, desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch.

Abb.1 Der TradeBreakOut Indikator