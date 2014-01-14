CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

TradeBreakOut - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2446
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Andriy Moraru

O indicador TradeBreakOut revela a distância do preço atual (Fechamento ou Máxima / Mínima dos preços) para o rompimento do recente conjunto de suporte e resistência que foram definidos utilizando as máximas e mínimas locais.

Quando a linha verde atinge o ponto zero e se move acima dele, representa o rompimento de alta do máximo local. Quando a linha vermelha atinge o ponto zero e se move abaixo dele, representa o rompimento de baixa do mínimo local. Quanto maior a distância do nível zero, menor a possibilidade de rompimento. 

Fig.1 Indicador TradeBreakOut

Fig.1 Indicador TradeBreakOut

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1600

Donchian Channel Donchian Channel

Canal Donchian é um indicador técnico desenvolvido por Richard Davoud Donchian.

Easy Trend Visualizer Easy Trend Visualizer

Visualizador de tendência simples.

Instantaneous Trendline Instantaneous Trendline

Instantaneous Trendline mostra sinais de compra e venda no cruzamento das médias móveis.

QQECloud QQECloud

O QQECloud é um indicador de avaliação quantitativa e qualitativa baseado em cálculos muito complexos de indicadores RSI suavizados.