Autor real:

Andriy Moraru

O indicador TradeBreakOut revela a distância do preço atual (Fechamento ou Máxima / Mínima dos preços) para o rompimento do recente conjunto de suporte e resistência que foram definidos utilizando as máximas e mínimas locais.

Quando a linha verde atinge o ponto zero e se move acima dele, representa o rompimento de alta do máximo local. Quando a linha vermelha atinge o ponto zero e se move abaixo dele, representa o rompimento de baixa do mínimo local. Quanto maior a distância do nível zero, menor a possibilidade de rompimento.

Fig.1 Indicador TradeBreakOut