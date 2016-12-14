これは Simple ZigZag 指標を利用したさらなる実験です。この小規模なアップグレードでは、指標は価格の統合領域を見つけて色付きの長方形でマークすることができるようになりました。



Simple ZigZag 指標は、技術分析の自動視覚化のアイデアを開発したものです。初めは極大値と極小値をチャートにプロットするSimple ZigZagでした。次の仕事は、上記の指標を使ってさまざまな技術分析パターンを認識することです。

提案された指標は、価格チャートでフラット保合領域を検索します。

領域の構成に必要な最高/最低の数、解析されたジグザグ点の総数、極値のマッチングの精度は、指標の3つのパラメータによって定義されます。

Number of times the price touches the level（価格がレベに触れる回数）

Number of ZZ points analyzed（分析されたZZ点の数）

High/low max. deviation around level（上限/下限 レベルの周りの最大偏差）

4つ目の Typical retracement size （典型的なリトレースメントサイズ）パラメータは親指標（Simple ZigZag）から継承されています。

領域の上部にいくつかの高値が線を構成する領域は赤、 領域の下部にいくつかの低値が線を構成する領域は青でマークされています。現在のところ、この指標はエキスパートアドバイザーには組み込むことができません。これは、領域境界に適切なバッファがないためです（後にできるようになります）。認識パターンをさらに複雑にし続け、自動取引システムで使用するために指標を適合させます。