ポケットに対して
インディケータ

Simple ZZ 保合領域 - MetaTrader 5のためのインディケータ

削除済み
ビュー:
2563
評価:
(25)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

これは Simple ZigZag 指標を利用したさらなる実験です。この小規模なアップグレードでは、指標は価格の統合領域を見つけて色付きの長方形でマークすることができるようになりました。

Simple ZigZag 指標は、技術分析の自動視覚化のアイデアを開発したものです。初めは極大値と極小値をチャートにプロットするSimple ZigZagでした。次の仕事は、上記の指標を使ってさまざまな技術分析パターンを認識することです。

提案された指標は、価格チャートでフラット保合領域を検索します。

領域の構成に必要な最高/最低の数、解析されたジグザグ点の総数、極値のマッチングの精度は、指標の3つのパラメータによって定義されます。

  • Number of times the price touches the level（価格がレベに触れる回数）
  • Number of ZZ points analyzed（分析されたZZ点の数）
  • High/low max. deviation around level（上限/下限 レベルの周りの最大偏差）

4つ目の Typical retracement size （典型的なリトレースメントサイズ）パラメータは親指標（Simple ZigZag）から継承されています。

指標の微調整は、親指標のSimple ZZから継承した3つのパラメータによって実行されます。

領域の上部にいくつかの高値が線を構成する領域は赤、 領域の下部にいくつかの低値が線を構成する領域は青でマークされています。現在のところ、この指標はエキスパートアドバイザーには組み込むことができません。これは、領域境界に適切なバッファがないためです（後にできるようになります）。認識パターンをさらに複雑にし続け、自動取引システムで使用するために指標を適合させます。

Simple ZigZag は保合領域の検索に役立ちます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15992

