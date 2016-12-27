使用简单之字转向指标所做的更多实验，一个小的升级使得指标可以找到和使用彩色的长方形来标记价格的稳定区域。



简单之字转向指标是想用于技术分析的自动可视化来开发的，我们已经从简单的指标简单的之字转向开始，在图表上绘出局部的高点和低点。我们现在的任务是使用上面的指标来在技术分析中识别不同的模式。

这里提出的指标在价格图表中搜索平盘市场的价格稳定区域。

构成区域的高点/低点的数量，分析的之字转向点的总数，以及与极值点匹配的精确度是这个指标的三个参数:

价格接触到水平的次数。

分析过的之字点总数。

最大高点/低点数量。距离水平的偏差。

第四个参数 - 典型折回大小 - 是从它的父指标(简单之字转向)中继承而来的。

几个高点组成了一条线，在区域的上面部分是使用红色标记的；几个地点构成的线，形成了区域的下面部分使用蓝色标记。直到现在，该指标还不能在EA交易中使用，因为它没有这些区域对应的缓冲区(期待晚些时候会有)。我们会进一步继续进行复杂的模式识别，并且将在自动交易系统中使用这个指标。