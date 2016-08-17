CodeBaseSecciones
Indicadores

AutoGannAutoTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1199
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

zzuegg

El indicador construye el canal de precio, los niveles de Fibonacci y el abanico de Gann en las últimas cimas de ZigZag.

Parámetros de entrada del indicador:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parámetros de entrada del indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- Parámetros de entrada de ZigZag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Marco temporal de ZigZag para el cálculo del indicador
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
//--- ajustes para la representación visual del indicador
input string Sirname="AutoGannAutoTrend";  // Nombre para las etiquetas del indicador
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrRed;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowGannFan=true;
input color GannFanColor=clrDarkViolet;
input uint GannFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrBlue;
input uint TrendSize=5;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ZigZag_NK_Color.mq5.

Fig. 1. Indicador AutoGannAutoTrend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15995

