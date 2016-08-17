Pon "Me gusta" y sigue las noticias
AutoGannAutoTrend - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
zzuegg
El indicador construye el canal de precio, los niveles de Fibonacci y el abanico de Gann en las últimas cimas de ZigZag.
Parámetros de entrada del indicador:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ //---- Parámetros de entrada de ZigZag input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Marco temporal de ZigZag para el cálculo del indicador input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3; //--- ajustes para la representación visual del indicador input string Sirname="AutoGannAutoTrend"; // Nombre para las etiquetas del indicador input bool ShowFib=true; input color FibColor=clrRed; input uint FibSize=1; //---- input bool ShowGannFan=true; input color GannFanColor=clrDarkViolet; input uint GannFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrBlue; input uint TrendSize=5;
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ZigZag_NK_Color.mq5.
Fig. 1. Indicador AutoGannAutoTrend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15995
