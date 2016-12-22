Wir experimentieren weiter mit dem Simple ZigZag Indikator. Ein kleines Upgrade erlaubt es dem Indikator, Bereiche der Preiskonsolidierung zu finden und mit farbigen Rechtecken zu markieren.



Der Simple ZigZag Indikator stellt die Weiterentwicklung der Idee der automatisierten Visualisierung der technischen Analyse dar. Wir haben mit dem einfachen Simple ZigZag Indikator begonnen, der lokale Hochs und Tiefs auf dem Chart zeichnet. Nun besteht unsere Aufgabe darin, verschiedene Muster der technischen Analyse mithilfe des oben beschriebenen Indikators zu erkennen.

Der vorgeschlagene Indikator findet Bereiche der Konsolidierung auf einem Preischart.

Die Anzahl der Hochs und Tiefs, die für das Zeichnen eines Bereichs benötigt werden, die Gesamtzahl der zu analysierenden Zigzag-Punkte und die Genauigkeit der Übereinstimmung von Extremwerten werden durch drei Parameter des Indikators definiert:

Number of times the price touches the level.

Number of ZZ points analyzed.

High/low max. deviation around level.

Den vierten Parameter - Typical retracement size - hat der Indikator von seinem "Vorläufer" (Simple ZigZag) geerbt.

Die Bereiche, wo mehrere Hochs eine "Linie" im oberen Teil der Zone bilden, werden rot markiert; die Bereiche, wo mehrere Tiefs eine Linie im unteren Teil der Zone bilden, werden blau markiert. Dieser Indikator kann auch nicht in einen Expert Advisor eingebaut werden, denn er hat (noch) keine passenden Puffer für die Grenzen der Bereiche. Wir haben vor, die erkennbaren Muster weiter komplizierter zu machen sowie den Indikator an die Verwendung in automatischen Handelssystemen anzupassen.