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Индикаторы

Simple ZZ Consolidation Zones - индикатор для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
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Продолжаем экспериментировать с индикатором Simple ZigZag. Небольшая модернизация позволяет индикатору находить и отмечать цветными прямоугольниками зоны ценовой консолидации.

Индикатор Simple ZigZag развивает тему автоматизации графических построений технического анализа. Мы начали с упрощенного индикатора Simple ZigZag, отмечающего на графике локальные минимумы и максимумы. Теперь наша задача, используя этот индикатор, научиться распознавать различный паттерны технического анализа.

Предложенный индикатор находит на графике цены зоны плоской консолидации.

Количество максимумов/минимумов, необходимых для построения зоны, общее количество анализируемых точек зигзага и точность совпадения экстремумов задаются тремя параметрами индикатора:

  • Number of times the price touches the level.
  • Number of ZZ points analyzed.
  • High/low max. deviation around level.

Четвертый параметр - Typical retracement size - достался индикатору в наследство от родителя (Simple ZigZag).

Indicator fine tuning is performed by three parameters with forth inherited from parent indicator Simple ZZ.

Красным цветом индикатор выделяет зоны, в которых несколько максимумов "выстроились" в линию в верхней части зоны, а синим цветом, соответственно, где несколько максимумов "выстроились" в линию в нижней части зоны. Опять же, индикатор пока невозможно вставить в робота, поскольку у него нет соответствующих буферов для границы зон, но это только пока. В развитие темы мы продолжим усложнять распознаваемые паттерны, а также адаптируем индикатор для использования в МТС.

Simple ZigZag helps in searching for consolidation zones.

i-CAiChannel i-CAiChannel

Индикатор конверты с использованием алгоритма индикатора i-CAi.

i-CAi_Digit i-CAi_Digit

Индикатор i-CAi с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.

i-CAiChannel_System_Digit i-CAiChannel_System_Digit

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала i-CAiChannel.

i-CAiChannel_HTF i-CAiChannel_HTF

Индикатор i-CAiChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.