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Simple ZZ Consolidation Zones - индикатор для MetaTrader 5
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Продолжаем экспериментировать с индикатором Simple ZigZag. Небольшая модернизация позволяет индикатору находить и отмечать цветными прямоугольниками зоны ценовой консолидации.
Индикатор Simple ZigZag развивает тему автоматизации графических построений технического анализа. Мы начали с упрощенного индикатора Simple ZigZag, отмечающего на графике локальные минимумы и максимумы. Теперь наша задача, используя этот индикатор, научиться распознавать различный паттерны технического анализа.
Предложенный индикатор находит на графике цены зоны плоской консолидации.
Количество максимумов/минимумов, необходимых для построения зоны, общее количество анализируемых точек зигзага и точность совпадения экстремумов задаются тремя параметрами индикатора:
- Number of times the price touches the level.
- Number of ZZ points analyzed.
- High/low max. deviation around level.
Четвертый параметр - Typical retracement size - достался индикатору в наследство от родителя (Simple ZigZag).
Красным цветом индикатор выделяет зоны, в которых несколько максимумов "выстроились" в линию в верхней части зоны, а синим цветом, соответственно, где несколько максимумов "выстроились" в линию в нижней части зоны. Опять же, индикатор пока невозможно вставить в робота, поскольку у него нет соответствующих буферов для границы зон, но это только пока. В развитие темы мы продолжим усложнять распознаваемые паттерны, а также адаптируем индикатор для использования в МТС.
Индикатор конверты с использованием алгоритма индикатора i-CAi.i-CAi_Digit
Индикатор i-CAi с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков.
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала i-CAiChannel.i-CAiChannel_HTF
Индикатор i-CAiChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.