Продолжаем экспериментировать с индикатором Simple ZigZag. Небольшая модернизация позволяет индикатору находить и отмечать цветными прямоугольниками зоны ценовой консолидации.



Индикатор Simple ZigZag развивает тему автоматизации графических построений технического анализа. Мы начали с упрощенного индикатора Simple ZigZag, отмечающего на графике локальные минимумы и максимумы. Теперь наша задача, используя этот индикатор, научиться распознавать различный паттерны технического анализа.

Предложенный индикатор находит на графике цены зоны плоской консолидации.

Количество максимумов/минимумов, необходимых для построения зоны, общее количество анализируемых точек зигзага и точность совпадения экстремумов задаются тремя параметрами индикатора:

Number of times the price touches the level.

Number of ZZ points analyzed.

High/low max. deviation around level.

Четвертый параметр - Typical retracement size - достался индикатору в наследство от родителя (Simple ZigZag).

Красным цветом индикатор выделяет зоны, в которых несколько максимумов "выстроились" в линию в верхней части зоны, а синим цветом, соответственно, где несколько максимумов "выстроились" в линию в нижней части зоны. Опять же, индикатор пока невозможно вставить в робота, поскольку у него нет соответствующих буферов для границы зон, но это только пока. В развитие темы мы продолжим усложнять распознаваемые паттерны, а также адаптируем индикатор для использования в МТС.