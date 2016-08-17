CodeBaseSecciones
i-CAi_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
766
(15)
Indicador i-CAi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador i-CAi.mq5.

Fig. 1. Indicador i-CAi_HTF

Exp_i-CAi Exp_i-CAi

El experto Exp_i-CAi está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del indicador i-CAi.

dTrend_HTF dTrend_HTF

Indicador dTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

ZZLevels ZZLevels

El indicador ZZLevels usa Simple ZigZag para encontrar los límites del flat, así como los niveles de apoyo y resistencia.

SMI_Correct SMI_Correct

Variación del indicador SMI según el libro de Blau "Momentum, Direction and Divergence".