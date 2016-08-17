Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AutoFibAutoTrend - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1322
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
zzuegg
El indicador construye el canal de precio y los niveles de Fibonacci en las últimas cimas de ZigZag.
Parámetros de entrada del indicador:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ //---- Parámetros de entrada de ZigZag input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Marco temporal de ZigZag para el cálculo del indicador input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3; //--- ajustes para la representación visual del indicador input string Sirname="AutoFibAutoTrend"; // Nombre para las etiquetas del indicador input bool ShowFib=true; input color FibColor=clrRed; input uint FibSize=1; //---- input bool ShowFibFan=true; input color FibFanColor=clrMediumSeaGreen; input uint FibFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrBlue; input uint TrendSize=5;
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ZigZag_NK_Color.mq5.
Fig. 1. Indicador AutoFibAutoTrend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15973
Versión simplificada del popular indicador ZigZag. El algoritmo funciona significativamente más rápido, no utiliza búferes de cálculo intermedios, no contiene ciclos incorporados y, por consiguiente, no se redibuja a sí mismo.i-CAi
El indicador muestra la línea de ruptura.
Indicador dTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.Exp_i-CAi
El experto Exp_i-CAi está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del indicador i-CAi.