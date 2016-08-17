Autor real:

zzuegg

El indicador construye el canal de precio y los niveles de Fibonacci en las últimas cimas de ZigZag.

Parámetros de entrada del indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ExtDepth= 12 ; input int ExtDeviation= 5 ; input int ExtBackstep= 3 ; input string Sirname= "AutoFibAutoTrend" ; input bool ShowFib= true ; input color FibColor= clrRed ; input uint FibSize= 1 ; input bool ShowFibFan= true ; input color FibFanColor= clrMediumSeaGreen ; input uint FibFanSize= 1 ; input bool ShowTrend= true ; input color TrendColor= clrBlue ; input uint TrendSize= 5 ;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ZigZag_NK_Color.mq5.

Fig. 1. Indicador AutoFibAutoTrend