Versión simplificada del popular indicador ZigZag. El algoritmo funciona significativamente más rápido, no utiliza búferes de cálculo intermedios, no contiene ciclos incorporados y, por consiguiente, no se redibuja a sí mismo. El indicador se ajusta mediante un único parámetro, que es muy importante a la hora de optimizar los asesores comerciales construidos sobre esta base.

La automatización de muchas construcciones, incluyendo algunas tan simples como la construcción de canales, la determinación de la tendencia (higher highs / lower lows) o, por último, el uso de cuadrículas de Fibonacci, requiere destacar un "movimiento puro", es decir, el paso del precio de un mínimo local hasta un máximo local y de un máximo local hasta a un mínimo local.

La tarea de aislar los movimientos puros se puede resolver perfectamente con una herramienta como zigzag, incluida en el conjunto estándar de MetaTrader.

Pero al mismo tiempo, el ZigZag estándar tiene una serie de defectos.

Concretamente:

ZigZag se redibuja constantemente a sí mismo a medida que se construye, lo cual es muy incómodo desde el punto de vista del uso en los algoritmos comerciales,

el algoritmo utilizado en el indicador incluye varios ciclos incorporados, que pueden ralentizar significativamente el proceso de optimización del EA que use este indicador como base,

el ajuste concreto del indicador se realiza con tres parámetros, lo que prolonga significativamente el proceso de optimización, y teniendo en cuenta que el cambio de un parámetro cambia el efecto de la influencia de otros, el proceso de optimización podría no encontrar en absoluto un extremo estable.

Teniendo en consideración esta contingencia, yo propongo un algoritmo más sencillo para destacar las pasadas puras.

El algoritmo propuesto se distingue por la

ausencia de ciclos incorporados y porque todos los cálculos se realizan mientras recibe los nuevos datos de precios,

no se redibuja a sí mismo, un viraje particular seguirá siendo un viraje,

contiene un solo parámetro: la longitud típica de la pasada (para que sea más cómodo, se indica como distinta en marcos temporales diferentes).

Además, el indicador resuelve de forma visual la tarea establecida, que es precisamente destacar los máximos y mínimos locales y dibujar las pasadas puras entre ellos.

Teniendo un instrumento así, puede construir sin problemas un experto sencillo que use como base la corrección de Fibonacci. En particular, en la imagen presentada de la pantalla se distinguen de forma visual los movimientos de impulso y corrección, lo que es muy importante para construir un experto que use las correcciones de Fibonacci al comerciar.