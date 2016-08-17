Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i-CAi - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Alexander Piechotta
El indicador muestra la línea de ruptura.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 23.10.2008.
Fig. 1. Indicador i-CAi
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15969
