dTrend_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador dTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador dTrend.mq5.

Fig. 1. Indicador dTrend_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15978

AutoFibAutoTrend AutoFibAutoTrend

El indicador construye el canal de precio y los niveles de Fibonacci en las últimas cimas de ZigZag.

Simple ZigZag Simple ZigZag

Versión simplificada del popular indicador ZigZag. El algoritmo funciona significativamente más rápido, no utiliza búferes de cálculo intermedios, no contiene ciclos incorporados y, por consiguiente, no se redibuja a sí mismo.

Exp_i-CAi Exp_i-CAi

El experto Exp_i-CAi está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del indicador i-CAi.

i-CAi_HTF i-CAi_HTF

Indicador i-CAi con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.