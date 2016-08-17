Participe de nossa página de fãs
AutoFibAutoTrend - indicador para MetaTrader 5
2732
Autor real:
zzuegg
O indicador traça o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos topos do ZigZag.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+------------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+------------------------------------------------+ //---- Parâmetros de entrada do ZigZag input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe do ZigZag para cálculo do indicador input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3; //---- configurações da exibição do indicador input string Sirname="AutoFibAutoTrend"; // Nome para as etiquetas do indicador input bool ShowFib=true; input color FibColor=clrRed; input uint FibSize=1; //---- input bool ShowFibFan=true; input color FibFanColor=clrMediumSeaGreen; input uint FibFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrBlue; input uint TrendSize=5;
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ZigZag_NK_Color.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador AutoFibAutoTrend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15973
