CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

AutoFibAutoTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2732
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

zzuegg

O indicador traça o canal de preço e os níveis Fibo nos últimos topos do ZigZag.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parâmetros de entrada do indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- Parâmetros de entrada do ZigZag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Timeframe do ZigZag para cálculo do indicador
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
//---- configurações da exibição do indicador
input string Sirname="AutoFibAutoTrend";  // Nome para as etiquetas do indicador
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrRed;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrMediumSeaGreen;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrBlue;
input uint TrendSize=5;

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ZigZag_NK_Color.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador AutoFibAutoTrend

Fig.1. Indicador AutoFibAutoTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15973

Simple ZigZag Simple ZigZag

Versão simplificada do indicador ZigZag. O algoritmo funciona significativamente mais rápido, pois não usa buffers de cálculo intermediários, não contém ciclos anexados e, portanto, não se redesenha.

i-CAi i-CAi

O indicador exibe a linha de fuga.

dTrend_HTF dTrend_HTF

Indicador dTrend com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_i-CAi Exp_i-CAi

O conselheiro Exp_i-CAi baseia-se na alteração da direção do movimento da média móvel i-CAi.