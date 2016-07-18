CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AutoFibAutoTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3192
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

zzuegg

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага.

Входные параметры индикатора:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- Входные параметры Зигзага
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Таймфрейм Зигзага для расчета индикатора
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
//---- настройки визуального отображения индикатора
input string Sirname="AutoFibAutoTrend";  // Название для меток индикатора
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrRed;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrMediumSeaGreen;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrBlue;
input uint TrendSize=5;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators откомпилированного индикатора ZigZag_NK_Color.mq5.

Рис.1. Индикатор AutoFibAutoTrend

Рис.1. Индикатор AutoFibAutoTrend

dTrend dTrend

Индикатор изменения тренда.

CCI_Histogram_HTF CCI_Histogram_HTF

Индикатор CCI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

i-CAi i-CAi

Индикатор показывает линию пробоя.

Simple ZigZag Simple ZigZag

Упрощенная версия популярного индикатора ZigZag. Алгоритм работает существенно быстрее, не использует промежуточных расчетных буферов, не содержит вложенные циклы и, следовательно, не перерисовывает сам себя.