Индикатор CCI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Индикатор показывает линию пробоя.

Упрощенная версия популярного индикатора ZigZag. Алгоритм работает существенно быстрее, не использует промежуточных расчетных буферов, не содержит вложенные циклы и, следовательно, не перерисовывает сам себя.