記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
AutoFibAutoTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：zzuegg
この指標は最新のジグザグピークに基づいて価格チャネルとフィボナッチレベルをプロットします。
指標の入力パラメータ：
//+------------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ //---- ジグザグの入力パラメータ input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // ジグザグ指標計算の時間枠 input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3; //---- 指標表示の設定 input string Sirname="AutoFibAutoTrend"; // 指標ラベルの名前 input bool ShowFib=true; input color FibColor=clrRed; input uint FibSize=1; //---- input bool ShowFibFan=true; input color FibFanColor=clrMediumSeaGreen; input uint FibFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrBlue; input uint TrendSize=5;
この指標はコンパイルされたZigZag_NK_Color.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 AutoFibAutoTrend指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15973
