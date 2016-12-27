代码库部分
AutoFibAutoTrend - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者:

zzuegg

本指标基于最近的之字转向顶点来绘制价格通道和斐波那契水平。

指标的输入参数:

//+------------------------------------------------+ 
//|  指标输入参数                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- Input parameters of the ZigZag
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 用于计算的之字转向指标时段
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
//---- 指标显示的设置
input string Sirname="AutoFibAutoTrend";  // 指标标签的名称
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrRed;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrMediumSeaGreen;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrBlue;
input uint TrendSize=5;

本指标需要编译好的 ZigZag_NK_Color.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. AutoFibAutoTrend 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15973

