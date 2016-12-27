请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
zzuegg
本指标基于最近的之字转向顶点来绘制价格通道和斐波那契水平。
指标的输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ //---- Input parameters of the ZigZag input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 用于计算的之字转向指标时段 input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3; //---- 指标显示的设置 input string Sirname="AutoFibAutoTrend"; // 指标标签的名称 input bool ShowFib=true; input color FibColor=clrRed; input uint FibSize=1; //---- input bool ShowFibFan=true; input color FibFanColor=clrMediumSeaGreen; input uint FibFanSize=1; //---- input bool ShowTrend=true; input color TrendColor=clrBlue; input uint TrendSize=5;
本指标需要编译好的 ZigZag_NK_Color.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. AutoFibAutoTrend 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15973
