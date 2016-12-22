CodeBaseKategorien
Indikatoren

AutoFibAutoTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

zzuegg

Der Indikator zeichnet den Preiskanal und Fibonacci-Levels basierend auf den letzten ZigZag-Spitzen.

Eingabeparameter:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Indikator input parameters                    |
//+------------------------------------------------+ 
//---- ZigZag Inputparameter
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Zeitrahmen von ZigZag für die Berechnung des Indikators
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
//---- Einstellungen der visuellen Darstellung
input string Sirname="AutoFibAutoTrend";  // Name für das Etikett des Indikators
input bool ShowFib=true;
input color FibColor=clrRed;
input uint   FibSize=1;
//----
input bool ShowFibFan=true;
input color FibFanColor=clrMediumSeaGreen;
input uint FibFanSize=1;
//----
input bool ShowTrend=true;
input color TrendColor=clrBlue;
input uint TrendSize=5;

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei ZigZag_NK_Color.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der AutoFibAutoTrend Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15973

