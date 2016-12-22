Wirklicher Autor:

zzuegg

Der Indikator zeichnet den Preiskanal und Fibonacci-Levels basierend auf den letzten ZigZag-Spitzen.

Eingabeparameter:

input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ExtDepth= 12 ; input int ExtDeviation= 5 ; input int ExtBackstep= 3 ; input string Sirname= "AutoFibAutoTrend" ; input bool ShowFib= true ; input color FibColor= clrRed ; input uint FibSize= 1 ; input bool ShowFibFan= true ; input color FibFanColor= clrMediumSeaGreen ; input uint FibFanSize= 1 ; input bool ShowTrend= true ; input color TrendColor= clrBlue ; input uint TrendSize= 5 ;

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei ZigZag_NK_Color.mq5. Speichern Sie sie im Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der AutoFibAutoTrend Indikator