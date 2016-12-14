これは人気高いジグザグ指標の簡易版です。このアルゴリズムはより高速で実行され、中間計算バッファは使用されずネストされたサイクルが含まれないため再描画はされません。指標の設定可能なパラメータは1つしかありません。これは、それを基本として使用するエキスパートアドバイザーの最適化中に非常に重要です。

チャネル、トレンド（より高い高値とより低い低値）またはフィボグリッドのような単純なものを含む多くのグラフィカル構造体の自動化は、「洗練された動き」すなわち価格の極小から極大そして極大から極小への動きの定義を必要とします。

この問題はMetaTrader含まれる標準のジグザグ指標によって効率的に解決されます。

しかし、従来のジグザグには多くの欠点があります。

特に

ジグザグはいつも再描画され、これは取引アルゴリズムで適用されると不便です。

指標アルゴリズムには、ジグザグベースのEAの最適化を大幅に遅らせかねないいくつかのネストされたループが含まれています。

3つのパラメータを使用しての指標の微調整は最適化の過程を大幅に長引かせます。また1つのパラメータを変更すると他のパラメータの効果が変化するとなると最適化過程は安定した極値を見つけることができません。

このことを念頭に置いて、洗練された動きを定義するより簡単なアルゴリズムを開発しました。

提案されたアルゴリズム

にはネストされたループは含まれません。すべての計算は、新しい価格データが利用可能になるとすぐに実行されます。

再描画はされません（例えば、検出された反転が時間とともに何かに変わることはありません）。

単一のパラメータ（standard pass length）が含まれます（便宜上、時間軸ごとに異なるように設定されています）。

指標は、極大値と極小値を強調表示し、それらの間の洗練されたパスをプロットすることによって、タスクを視覚的に解決します。

このツールを使用すると、フィボナッチ補正に基づいて簡単なEAを開発することができます。提供されたスクリーンショットの1つは、フィボナッチ補正を使用してEAを開発するために重要なトレンドと修正の動きをはっきりと表示します。