Eine vereinfachte Version des beliebten ZigZag Indikators. Der Algorithmus läuft viel schneller, verwendet keine Puffern für Berechnungen, enthält keine eingebetteten Schleifen und zeichnet sich aus diesem Grund nicht um. Der Indikator wird mit nur einem Parameter konfiguriert, was für die Optimierung von Expert Advisors, die auf diesem Indikator basieren, von großer Bedeutung ist.

Die Automatisierung vieler grafischen Zeichnungen, einschließlich ganz einfacher, wie das Zeichnen von Kanälen, die Erkennung von Trends (higher highs / lower lows) und schließlich die Verwendung von Fibonacci-Gittern benötigt das Definieren der puren Bewegung, d.h. den Preis vom lokalen Minimum bis zum lokalen Maximum und vom lokalen Maximum bis zum lokalen Minimum.

Diese Aufgabe lässt sich mithilfe eines Werkzeugs wie ZigZag Indikator lösen, der im MetaTrader Standardterminal enthalten ist.

Der konventionelle ZigZag verfügt allerdings über einige Nachteile,

und zwar:

ZigZag zeichnet immer um, was die Verwendung des Indikators in Handelsalgorhitmen kompliziert macht,

der Algorhitmus des Indikators beinhaltet eine Reihe von eingebetteten Schleifen, welche den Optimierungsprozess des auf diesem Indikator basierenden EAs wesentlich verlangsamen,

Feineinstellung des Indikators erfolgt anhand drei Parameter, was den Optimierungsprozess erheblich verlängert, und wenn wir in Betracht ziehen, dass die Änderung eines Parameters sich auf den Effekt der anderen auswirkt, kann der Optimierungsprozess gar kein stabiles Extremum finden.

Aus diesem Grund schlage ich einen viel einfacheren Algorithmus für die Definierung purer Bewegungen vor.

Der vorgeschlagene Algorithmus zeichnet sich dadurch aus,

dass er keine eingebetteten Zyklen enthält, alle Berechnungen werden beim Eintreffen neuer Preisdaten durchgeführt,

zeichnet sich nicht um (z.B., eine erkannte Umkehr bleibt Umkehr),

hat nur einen Parameter — die Standardlänge eines Durchlaufs (unterschiedlich für unterschiedliche Zeitrahmen).

Der Indikator löst die Ausgabe visuell, indem er lokale Maxima und Minima hervorhebt und pure Durchläufe zwischen ihnen zeichnet.

Dieses Tool erlaubt es Ihnen, einen einfachen Expert Advisor auf Basis der Fibonacci-Korrektur zu entwickeln. Auf dem Bild oben sind die Trend- und Korrekturbewegungen deutlich erkennbar. Das ist sehr wichtig für das Zeichnen eines Expert Advisors, welcher Fiboancci Korrekturen verwendet.