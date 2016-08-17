Mira cómo descargar robots gratis
dTrend - indicador para MetaTrader 5
- 1327
Autor real:
Yuriy Tokman
Indicador de cambio de tendencia.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 13.10.2008.
Fig. 1. Indicador dTrend
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15967
