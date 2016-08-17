CodeBaseSecciones
Indicadores

dTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1327
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
dTrend.mq5 (5.98 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Yuriy Tokman

Indicador de cambio de tendencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 13.10.2008.

Fig. 1. Indicador dTrend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15967

