流行的之字转向指标(ZigZag)的简单版本。本算法运行的快得多，它不使用中间计算缓冲区，也不包含嵌套的循环，因而不会重绘。本指标之含有一个需要配置的参数，它在优化使用它的EA交易时非常重要。

许多图形构建的自动化，包括简单的类似通道，趋势（更高的高点/更低的低点），或者斐波那契网格，需要定义“精选的移动”，也就是价格从局部最低点到局部最高点以及从局部最高点到局部最低点。

这个任务已经由 MetaTrader 中标准发布的之字转向指标有效解决了，

然而，传统的之字转向指标有一些缺点，

特别是:

之字转向指标总是重绘，这使得在交易算法中应用它很不方便，

指标的算法包含了几个嵌套的循环，它们可能基于之字转向指标的EA优化变得很慢，

指标的调制是使用三个参数进行的，这使优化过程显著加长，修改一个参数可能改变其他参数的效果，优化过程可能根本找不到一个稳定的最佳点。

考虑到所有这些因素，我开发了一个简单得多的定义变化的算法。

提出的算法

不包含嵌套的循环，所有的计算在新价格数据到来时就进行，

不会重绘自己 (例如，发现反转不会改变过去的内容),

包含一个参数 — 标准过渡长度 (为更加方便起见，在不同时段设置不同的值)。

指标解决了突出显示局部最大值和最小值的任务，并且在其中绘制了抽象的通道，

这个工具使您可以基于斐波那契修正开发一个简单的EA交易，提供的一个屏幕截图显示了，在使用斐波那契修正开发EA交易时，清楚地识别趋势和修正变动是非常关键的。