Wirklicher Autor:

Alexander Piechotta

Der Indikator zeigt die Ausbruchslinie.

Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Der Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 23.10.2008 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der i-CAi Indikator