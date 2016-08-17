CodeBaseSecciones
Indicadores

CCI_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
841
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
Indicador CCI_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador CCI_Histogram.mq5.

Fig. 1. Indicador CCI_Histogram_HTF

Exp_AroonOscillatorSignAlert Exp_AroonOscillatorSignAlert

Sistema comercial construido con las señales del indicador AroonOscillatorSignAlert.

Exp_ADXDMI Exp_ADXDMI

Sistema comercial Exp_ADXDMI construido con las señales del indicador ADXDMI.

dTrend dTrend

Indicador de cambio de tendencia.

i-CAi i-CAi

El indicador muestra la línea de ruptura.