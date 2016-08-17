CodeBaseSecciones
Exp_AroonOscillatorSignAlert - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
895
(18)
Sistema comercial construido con las señales del indicador AroonOscillatorSignAlert. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece un signo de color del indicador.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores AroonOscillator.ex5 y AroonOscillatorSignAlert.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en EURAUD H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación

Exp_ADXDMI Exp_ADXDMI

Sistema comercial Exp_ADXDMI construido con las señales del indicador ADXDMI.

ADXDMI_HTF ADXDMI_HTF

Indicador ADXDMI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

CCI_Histogram_HTF CCI_Histogram_HTF

Indicador CCI_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

dTrend dTrend

Indicador de cambio de tendencia.