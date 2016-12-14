コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

dTrend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1003
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
dTrend.mq5 (5.98 KB) ビュー
実際の著者： Yuriy Tokman


トレンドの変化の指標

この指標はもともとMQL4で書かれ2008年10月13日にコードベースに公開されました。


図1　dTrend指標

図1　dTrend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15967

