CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

dTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2011
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Yuriy Tokman

Indicador de mudança da tendência.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 13.10.2008.

Fig.1. Indicador dTrend

Fig.1. Indicador dTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15967

CCI_Histogram_HTF CCI_Histogram_HTF

Indicador CCI_Histogram com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Exp_AroonOscillatorSignAlert Exp_AroonOscillatorSignAlert

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador AroonOscillatorSignAlert.

i-CAi i-CAi

O indicador exibe a linha de fuga.

Simple ZigZag Simple ZigZag

Versão simplificada do indicador ZigZag. O algoritmo funciona significativamente mais rápido, pois não usa buffers de cálculo intermediários, não contém ciclos anexados e, portanto, não se redesenha.