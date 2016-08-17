Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
dTrend - indicador para MetaTrader 5
- 2011
Autor real:
Yuriy Tokman
Indicador de mudança da tendência.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 13.10.2008.
Fig.1. Indicador dTrend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15967
