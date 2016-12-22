CodeBaseKategorien
Indikatoren

dTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
dTrend.mq5 (5.98 KB) ansehen
Wirklicher Autor:

Yuriy Tokman

Ein Trendwende-Indikator.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 13.10.2008 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der dTrend Indikator

Abb.1. Der dTrend Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15967

