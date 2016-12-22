Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
dTrend - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1144
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Yuriy Tokman
Ein Trendwende-Indikator.
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 13.10.2008 in der Code Base veröffentlicht.
Abb.1. Der dTrend Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15967
CCI_Histogram_HTF
Der CCI_Histogram Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.Exp_AroonOscillatorSignAlert
Ein Handelssystem, das auf Signalen des AroonOscillatorSignAlert Indikators basiert.
i-CAi
Der Indikator zeigt die Ausbruchslinie.Simple ZigZag
Eine vereinfachte Version des beliebten ZigZag Indikators. Der Algorithmus läuft viel schneller, verwendet keine Puffern für Berechnungen, enthält keine eingebetteten Schleifen und zeichnet sich aus diesem Grund nicht um.