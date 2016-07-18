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Индикаторы

dTrend - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3275
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Yuriy Tokman

Индикатор изменения тренда.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 13.10.2008.

Рис.1. Индикатор dTrend

Рис.1. Индикатор dTrend

CCI_Histogram_HTF CCI_Histogram_HTF

Индикатор CCI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_AroonOscillatorSignAlert Exp_AroonOscillatorSignAlert

Торговая система, построенная на сигналах индикатора AroonOscillatorSignAlert.

AutoFibAutoTrend AutoFibAutoTrend

Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага.

i-CAi i-CAi

Индикатор показывает линию пробоя.