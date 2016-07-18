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dTrend - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Yuriy Tokman
Индикатор изменения тренда.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 13.10.2008.
Рис.1. Индикатор dTrend
CCI_Histogram_HTF
Индикатор CCI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_AroonOscillatorSignAlert
Торговая система, построенная на сигналах индикатора AroonOscillatorSignAlert.
AutoFibAutoTrend
Индикатор строит ценовой канал и уровни Фибоначчи на последних вершинах зигзага.i-CAi
Индикатор показывает линию пробоя.