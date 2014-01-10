请观看如何免费下载自动交易
Pinbar Detector (Pinbar 侦测器) - MetaTrader 5脚本
- 已发布:
- 已更新:
真实作者:
本指标侦测图表上的Pin Bar. 您可以访问这里了解更多Pin Bar的信息.
Pin Bar 的模式包含三个柱: "左眼", "鼻子" 和 "右眼". 对熊势Pin Bar来说, "左眼"必须是增长的柱, 而对牛势Pin Bar来说, 它必须是下降的柱. "鼻子"的开启和关闭必须在"左眼"之内, 但是它的最高值 (或牛势模式的最低值)突起必须距离左眼的最高值(或最低值)很远. "鼻子"的开启和关闭水平必须在柱的上四分之一之内:
图1 Pin Bar 模式
好的模式的一个额外条件是在"眼"之后或者接近"鼻子"尖的地方出现强的支撑/阻力线. 这些级别越强, 模式就越准确.
进场条件:
- 一个激进的进场点是价格的回滚超过了"左眼"的收盘水平.
- 保守的进场点是价格下降到低于"鼻子"水平(在牛势模式下为高).
退出条件:
- 保守的止损水平可以设置在接近支撑/阻力水平和"眼"的水平. 少些保守的做法是把止损放在"鼻"尖部位 (这种情况下会影响 利润/风险 比).
- 保守的获利点可以设置在左眼最低值之后(牛势模型为最高值). 激进的获利水平可以设置在下一个支撑/阻力水平.
指标输入参数:
input bool UseAlerts=true; // 是否允许提醒 input bool UseEmailAlerts=false; // 是否允许电子邮件提醒 input double MaxNoseBodySize = 0.33; // 允许的最大鼻体和整个柱的长度比 input double NoseBodyPosition = 0.4; // 鼻体在柱中的极值. 上面的部分对应牛势图, 下面部分对应熊势 input bool LeftEyeOppositeDirection=true; // 牛势Pin Bar中左眼必须是熊势的而熊势Pin Bar中必须为牛势 input bool NoseSameDirection=false; // 鼻子方向必须和Pin Bar方向一致 input bool NoseBodyInsideLeftEyeBody=false; // 鼻体必须在左眼体内 input double LeftEyeMinBodySize=0.1; // 左眼体相对柱的最小比例 input double NoseProtruding=0.5; // 鼻体相对柱的最小突起比例 input double NoseBodyToLeftEyeBody=1; // 鼻体相对左眼体的最大比例 input double NoseLengthToLeftEyeLength=0; // 鼻体相对左眼体的最小比例 input double LeftEyeDepth=0.1; // 相对长度的左眼最小深度. 深度 — 鼻子以下部分的长度
图2 Pinbar 侦测器指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1595
