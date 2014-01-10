真实作者:

EarnForex

本指标侦测图表上的Pin Bar. 您可以访问这里了解更多Pin Bar的信息.

Pin Bar 的模式包含三个柱: "左眼", "鼻子" 和 "右眼". 对熊势Pin Bar来说, "左眼"必须是增长的柱, 而对牛势Pin Bar来说, 它必须是下降的柱. "鼻子"的开启和关闭必须在"左眼"之内, 但是它的最高值 (或牛势模式的最低值)突起必须距离左眼的最高值(或最低值)很远. "鼻子"的开启和关闭水平必须在柱的上四分之一之内:

图1 Pin Bar 模式

好的模式的一个额外条件是在"眼"之后或者接近"鼻子"尖的地方出现强的支撑/阻力线. 这些级别越强, 模式就越准确.

进场条件:

一个激进的进场点是价格的回滚超过了"左眼"的收盘水平.

保守的进场点是价格下降到低于"鼻子"水平(在牛势模式下为高).

退出条件:

保守的止损水平可以设置在接近支撑/阻力水平和"眼"的水平. 少些保守的做法是把止损放在"鼻"尖部位 (这种情况下会影响 利润/风险 比).

保守的获利点可以设置在左眼最低值之后(牛势模型为最高值). 激进的获利水平可以设置在下一个支撑/阻力水平.



指标输入参数:

input bool UseAlerts= true ; input bool UseEmailAlerts= false ; input double MaxNoseBodySize = 0.33 ; input double NoseBodyPosition = 0.4 ; input bool LeftEyeOppositeDirection= true ; input bool NoseSameDirection= false ; input bool NoseBodyInsideLeftEyeBody= false ; input double LeftEyeMinBodySize= 0.1 ; input double NoseProtruding= 0.5 ; input double NoseBodyToLeftEyeBody= 1 ; input double NoseLengthToLeftEyeLength= 0 ; input double LeftEyeDepth= 0.1 ;

图2 Pinbar 侦测器指标