DXMA - indicador para MetaTrader 5

dxmas.mq5 (2.9 KB) ver
Indicador de Media Móvil mejorado con DMI. Utiliza DMI y HLrange en los cálculos.

Indicador DXMA

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/190

